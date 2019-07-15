Подозреваемый в хищении $3 млрд предприниматель задержан в Москве

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан и доставлен в отделение МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он является подозреваемым по уголовному делу.

Уточняется, что Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на сумму свыше $3 млрд.

В отношении председателя возбудили дело по статье «Особо крупное мошенничество».

В собственности данной компании находятся нефтяные месторождения. Также она включает в себя активы, которые осуществляют нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов.

Так, Антипинский НПЗ, расположенный в Тюмени, является базовым нефтеперерабатывающим активом группы.