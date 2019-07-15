Немецкий экс-министр отметил неизбежность «Северного потока — 2»

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Бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла рассказал, почему трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

По его словам, «Северный поток — 2» нужен Европе и Германии, поэтому ЕС не сможет остановить его строительство.

Он отметил, что данный трубопровод является самым экологическим, а также выгодным в плане поставок природного газа.

«В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объёмы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление...только за счёт «Северного потока —2»», — подчеркнул Пофалла.

Он добавил, что несмотря на все попытки стран Европы помешать строительству газопроводу, он все же будет достроен.

Экс-министр заключил, что помехи лишь увеличат «расходы на строительство и эксплуатацию».

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2».