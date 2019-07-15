Молочную продукцию начали маркировать в России

В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эксперимент продлится с 15 июля 2019 года до 29 февраля 2020 года.

Уточняется, что проект по маркировке коснется некоторых видов молочной продукции, которая выработана из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного или ультравысокотемпературно-обработанного молока.

Спецобозначения появятся на мороженом, сырах, твороге, кефире, йогуртах, сливках и молоке, а также сгущенке.

Как подчеркивается, при проверке товара, а также при его приеме на склад и продаже в магазине можно будет просканировать цифровой код.

Цель данного эксперимента заключается в том, чтобы проконтролировать механизмы маркировки молочной продукции и предотвратить ее незаконный ввоз, производство и оборот.

Ранее сообщалось, что правила продажи молочных продуктов изменились в России.