США обещали главе МИД Ирана санкции, но дали визу

Власти Соединенных Штатов выдали главе иранского МИД Мохаммаду Джаваду Зарифу визу для того, чтобы он смог посетить Нью-Йорк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

По словам дипломата, Зарифу выдали визу, и он в настоящее время уже находится в американском городе.

Мирусефи добавил, что глава МИД Ирана прибыл в США для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Ранее сообщалось, что США собирались ввести санкции против главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зариф, но позже передумали и решили их придержать.