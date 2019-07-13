Эксперт оценил перенос выходных в 2020 году

Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич назвал логичным шагом перенос выходных дней выходных с зимы на более теплое время в 2020 году, приводит его комментарий RT.

По его словам, процедура согласована с работодателями и с профсоюзами. Он назвал перенос положительным решением.

Он отметил, что потребность в длительных выходных в майские праздники у подавляющего большинства населения больше, чем на Новый год.

Ранее предоставили утвержденный график выходных в 2020 году. Так, 4 и 5 мая в станут нерабочими.