Руку Орешкина увидели в массовой гибели пчел

В Россельхознадзоре считают нужным, чтобы полномочия по контролю над применением агрохимикатов были возвращены Минсельхозу. Об этом сообщает RNS.

Отмечается, что применение агрохимикатов имеет значение в том числе для предотвращения массовой гибели пчел. В 2011 году Минсельхоз был лишен этих полномочий по инициативе Минэкономразвития. При этом на протяжении последних восьми лет должный контроль за применением средств защиты растений не был обеспечен.

«В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями», — сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Ранее специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.