Назван продукт, от которого россияне не откажутся при падении доходов

Исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods показало, от какого продукты россияне не откажутся в случае снижения доходов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученным данным, в России не готовы отказаться от покупки мороженого. При этом 12% респондентов покупают лакомство раз в неделю или чаще, 56% — каждую неделю, 21,9% — два раза, 8,5% — три раза, 4,1% - четыре раза, и примерно столько же — чаще.

Уточняется, что женщины покупают мороженое чаще, чем мужчины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте угостил президента России Владимира Путина мороженым.