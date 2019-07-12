Dow Jones побил новый исторический рекорд

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Lucas Jackson/Reuters

Индекс Dow Jones подскочил на торгах на 240 пунктов до 27 332 пункта, побив новый рекорд, свидетельствуют данные торгов.

Dow Jones вырос на 0,9%.

Накануне сообщалось, что Dow Jones обновил исторический максимум, превысив показатель 27000 пунктов.

S&P 500 подскочил на 0,5% до отметки в 3013, отметив свое первое закрытие выше 3000.