Ведомство Орешкина обвинили в массовой гибели пчел

Россельхознадзор считает необходимым вернуть Минсельхозу полномочия по контролю над применением агрохимикатов, в том числе для того, чтобы предотвратить массовую гибель пчел в России, сообщает RNS.

В 2011 году у ведомства были изъяты полномочия в области пестицидов по предложению Минэкономразвития. В последние восемь лет в России должный контроль за правилами применения средств защиты растений отсутствует, отметили в ведомстве.

«В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю над производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов», — заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Ранее Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России.