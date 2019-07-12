Visa и MasterCard перестанут функционировать в РФ

Международные платежные системы (МПС) могут уйти с рынка России, если Госдума и ЦБ примут новые положения закона «О национальной платежной системе», передает «Ъ».

Отмечается, что изменения запрещают российским дочерним компаниям МПС приостанавливать проведение расчетов по картам попавших под санкции банков. К дочерним структурам из реестра ЦБ относятся Visa, MasterCard и другие.

Если закон будет принят, то появится понятие «иностранная платежная система» (ИПС). Зарегистрированные МПС в Центральном банке будут подчиняться правилам «платежных систем», которым будет запрещено вводить «критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы», которые будут связаны с приостановлением и прекращением участия в иностранной платежной системе.

Второе чтение законопроекта назначено на 23 июля.