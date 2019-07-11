Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Министерство труда предложило повысить прожиточный минимум. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о повышении в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса.

В ведомстве такое решение обосновали ростом цен на продукты.

Уточняется, что теперь прожиточный минимум хотят повысить до 11 185 рублей.

Причем для трудоспособного населения прожиточный минимум намерены увеличить до 12 130 рублей, для пенсионеров — до 9236 рублей, а для детей — до 11 004 рубля.