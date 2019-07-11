В 2018 году российские туристы побили рекорд по своей численности в Турции, заявил глава Союза туристических агентств Турции Фируз Багликая .

По его словам, в текущем году в этой стране ждут увеличения потока россиян на 25%.

Как заявил сопредседатель Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Ахмет Чонкар, если в 2018 году в Турции приняли 6 млн туристов из России, то в 2019-м ждут 6,7 млн.

Мероприятия в рамках РТФО проходят в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Страны намерены развивать сотрудничество в различных сферах. В работе форума принимают участие более 250 представителей деловых и академических кругов, экспертного сообщества России и Турции, в том числе более 30 ректоров вузов.