Грузия ищет альтернативу России для экспорта

Глава Министерства сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили обсудил с представителями казахстанской компании возможность увеличения экспорта овощей и фруктов на территорию государства. Об этом сообщает «Sputnik Грузии».

Отмечается, что стороны обсудили способы развития торговых отношений.

Кроме того, в ходе переговоров Грузия и Казахстан обсудили возможность сушки, переработки и хранения зерновых культур.

Представители казахстанской компании уже обсуждали с министром экономики Грузии Натией Турнавой увеличение экспорта пшеницы из Казахстана в Грузию.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил потери Грузии в случае запрета на экспорт вина, фруктов и овощей в Россию