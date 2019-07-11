Замглавы ПФР задержан по подозрению в даче взятки

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Андрей Теличев/РИА «Новости»

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по подозрению в даче взятки, передает РИА «Новости».

«Они его задержали», — сказал Дроздов.

Ранее ПФР сообщил, что оказывает содействие следствию при проверке Иванова.

Отмечается что фонд работает в штатном режиме.