Белоруссия одолжила денег у России

Заглавы белорусского минфина Андрей Белковец заявил, что страна планирует начать размещать облигации на бирже Москвы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Планируется, что до конца июля белорусская сторона разместит на российском рынке облигаций на 5-10 мрлд рублей.

Белковец отметил, что Белоруссия посмотрит на спрос и потом будет принимать дальнейшие решения.

«Сегодня нет никаких ограничений, надо просто брать и работать», — подчеркнул Андрей Белковец.

В 2010 размещение белорусского госдолга на российском рынке помогло привлечь на два года 7 млрд руб. под 8,7 процента годовых.

Ранее президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции.

Глава республики уже поручил госсекретарю Союзного государства России и Белоруссии Григорию Рапоте ускорить процесс и выработать повестку дня для встречи Владимиром Путиным, которая пройдет с 17 по 18 июля.