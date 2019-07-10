Сотрудник Росстата уволился из-за данных по инфляции

Евгений Сычев, занимавший пост главы межрегионального центра Росстата, принял решение уволится после скандала с публикацией данных по инфляции раньше положенного срока, передает ТАСС.

В Минэкономразвития добавили, что ведомство провело проверку после инцидента.

Проверка показала, что подобные казусы происходили и раньше.

Отмечается, что к досрочному объявлению данных также привело плохое организационное состояние предприятия.

С подробностями произошедшего ознакомился глава министерства Максим Орешкин.

Ранее в Росстате назвали виновных за утечку данных.