Поезд Киев–Москва стал самым прибыльным направлением в 2019 году

Поезд сообщением Киев–Москва стал самым прибыльным направлением за первые пять месяцев 2019 года, передает «Украина.ру» со ссылкой на Украинскую железную дорогу («Укрзализныця»).

При заполненности в 66% поезд Киев-Москва принес компании 117,7 млн гривен (287,96 млн руб.). Это почти вдвое больше, чем за прошлое полугодие.

Также в пятерку самых прибыльных международных направлений также вошли поезда Одесса–Москва, Львов–Москва, Кривой Рог – Москва, и Днепр–Москва.

Наиболее прибыльным внутренним рейсом стал поезд Киев–Одесса 32,1 млн гривен (78,53 млн руб.).