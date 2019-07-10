Альфа-Банк поддержал строительство рыболовного траулера за €33 млн

На верфях петербургского судостроительного завода «Пелла» на воду спущен траулер «Скорпион», который построен по заказу группы компаний ФЭСТ. Он будет передан заказчику в 2020 году. Проект по строительству двух рыболовецких судов реализуется при кредитной поддержке Альфа-Банка.

«Сегодня мы участвуем в спуске на воду рыболовного судна «Скорпион»... Судно предназначено для промысла и переработки рыбы непосредственно на борту для производства продукции глубокой переработки... Спуск на воду судна «Скорпион» проводится в рамках программы инвестиционных квот», - сказал на церемонии министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро», — говорится в сообщении банка.

Cуда предназначены для добычи донных видов рыб — трески, пикши, палтуса, донного морского окуня, а также для переработки рыбы на борту судна. Длина каждого — 61 метр, валовая вместимость — 1650 тонн. Траулеры будут работать в Балтийском море, они оснащены оборудованием для обработки продукции. Технические характеристики позволяют добывать до 10 тысяч тонн биоресурсов ежегодно.

«Отвечая на потребность рыбной отрасли в существенном обновлении флота, Альфа-Банк с готовностью финансирует инвестиционное строительство судов. Мы также активно работаем с рыбопромышленными компаниями по направлению кредитования, расчетного обслуживания, конвертации валют и валютного контроля», — сказал зампред правления Альфа-Банка Андрей Чулак.