Кудрин усомнился в возможности роста доходов населения
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Глава СП Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что рост доходов населения, заложенный в поправках на уровне 1% в 2019 году, будет проблематичным, сообщает RNS.
Он назвал такой прогноз слишком оптимистичным.
«Казалось бы, не так много – 1%», — отметил Кудрин.
При этом он добавил, что в первом квартале реальные доходы населения снижались.
Кудрин также добавил, что выполнение некоторых макропоказателей остается под вопросом.