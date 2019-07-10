Кудрин усомнился в возможности роста доходов населения

Глава СП Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что рост доходов населения, заложенный в поправках на уровне 1% в 2019 году, будет проблематичным, сообщает RNS.

Он назвал такой прогноз слишком оптимистичным.

«Казалось бы, не так много – 1%», — отметил Кудрин.

При этом он добавил, что в первом квартале реальные доходы населения снижались.

Кудрин также добавил, что выполнение некоторых макропоказателей остается под вопросом.