Кудрин усомнился в возможности роста доходов населения

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного... Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного...
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава СП Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что рост доходов населения, заложенный в поправках на уровне 1% в 2019 году, будет проблематичным, сообщает RNS.

Он назвал такой прогноз слишком оптимистичным.

«Казалось бы, не так много – 1%», — отметил Кудрин.

При этом он добавил, что в первом квартале реальные доходы населения снижались.

Кудрин также добавил, что выполнение некоторых макропоказателей остается под вопросом.