На нежелание Путина вводить санкции отреагировали в Грузии

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани отреагировал на слова президента России Владимира Путина о нежелании вводить санкции в отношении Грузии, передает ТАСС.

Он назвал это решение единственным верным.

«Решение президента России однозначно является единственным и правильным», — заявил Залкалиани.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.

В свою очередь Госдума РФ рекомендовала правительству применить специальные экономические меры в отношении Грузии.

Санкции могут коснуться приостановки денежных переводов с территории РФ и ввоза в Россию вина и газированной воды.