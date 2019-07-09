Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги — 2019», в который вошли самые богатые чиновники и депутаты России.

Депутат Законодательного собрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов занял первую строчку рейтинга с суммой дохода – 9,97 млрд рублей.

Депутат заксобрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков с 4,6 млрд рублей разместился на второй позиции.

Депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка» замкнул тройку. Его доход оценивается в 2,84 млрд рублей.

Отмечается, что рейтинг был составлен исходя из данных совокупного семейного дохода, который был задекларирован чиновниками и депутатами, и их ближайшими членами семьи – супругами и детьми, не достигшими совершеннолетнего возраста.