Forbes назвал самых богатых депутатов России
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Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России.
На первом месте оказался депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Его доход оценивается в 9,97 млрд рублей. Он является основателем группы компаний «Владимирский стандарт».
Второю строчку рейтинга занял депутат Законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков с 4,6 млрд рублей.
Третьим оказался депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка». Его доход составил 2,84 млрд рублей.
Общий доход участников российского рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2019» составил около 71 млрд руб.