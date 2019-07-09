Forbes назвал самых богатых депутатов России

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Павел Антов, Константин Струков и Сергей Гусев (коллаж) Павел Антов, Константин Струков и Сергей Гусев (коллаж)
Павел Антов, Константин Струков и Сергей Гусев (коллаж)
zebra-tv.ru / provladimir.ru / belduma.ru

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России.

На первом месте оказался депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Его доход оценивается в 9,97 млрд рублей. Он является основателем группы компаний «Владимирский стандарт».

Второю строчку рейтинга занял депутат Законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков с 4,6 млрд рублей.

Третьим оказался депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка». Его доход составил 2,84 млрд рублей.

Общий доход участников российского рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2019» составил около 71 млрд руб.