В России взлетят цены на вино

Правительство намерено поднять акцизы на вино более чем на 70%, сообщает принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание «Ведомости».

В представленных кабмином поправках в Налоговый кодекс говорится, что ставки акцизов на вина увеличатся до 31 рубля за литр (72%) до 2020 года. Для игристых вин рост составит 40 рублей за литр (11%).

Меру в кабмине объяснили необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции.

Теперь проект должен быть внесен в Госдуму.