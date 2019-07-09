Цены замерли? Впервые за 18 лет инфляция в июне оказалась нулевой

Потребительские цены в России в июне 2019 практически не изменились, сообщают СМИ со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.

В минувшем месяце в 10 российских региона рост потребительских цен составил 0,3% и более.

В 17 регионах потребительские цены в июне снизились на 0,3% и более, заметнее всего — в Севастополе.

В Москве цены за месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%. Рост цен с начала года в обоих городах составил 2,8%.