Азия рушится на торгах из-за США

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Lucas Jackson/Reuters

В первой половине торговой сессии ведущие азиатские индексы снизились, сообщают СМИ.

Это произошло после падения котировок из-за положительного отчета о рынке труда в США, так как темпы появления новых вакансий в июле превзошли прогнозы.

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