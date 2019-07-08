Орешкин назвал недопустимой досрочную публикацию данных по инфляции

Министр экономического развития России Максим Орешкин возмутился досрочной публикацией данных по инфляции на сайте ЦБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр потребовал от Росстата и Банка России проведение служебного расследования по данному инциденту.

Он также подчеркнул, что произошедшее «абсолютно недопустимо».

На сайте Цетробанка со ссылкой на Росстат появилась преждевременная информация о повышении инфляции до 4,7% по итогам июня в годовом выражении.

Отмечается, что эти данные должны были опубликовать 8 июля после 16.00.