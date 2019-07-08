Орешкин назвал недопустимой досрочную публикацию данных по инфляции
close
Министр экономического развития России Максим Орешкин возмутился досрочной публикацией данных по инфляции на сайте ЦБ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр потребовал от Росстата и Банка России проведение служебного расследования по данному инциденту.
Он также подчеркнул, что произошедшее «абсолютно недопустимо».
На сайте Цетробанка со ссылкой на Росстат появилась преждевременная информация о повышении инфляции до 4,7% по итогам июня в годовом выражении.
Отмечается, что эти данные должны были опубликовать 8 июля после 16.00.