Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег

Бывшего спонсора «Своей игры» компанию Erich Krause уличили в выводе денег в офшор, пишет принадлежащее Григория Березкину РБК.

Отмечается, что производитель канцелярии вывел почти 300 млн руб. на Кипр под видом оплаты рекламы в телешоу.

Налоговая проверка выявила, что 298,3 млн руб. были переведены головным офисом. При этом фактически рекламные услуги оказывали другие компании.

В итоге компании начислили 44,6 млн руб. недоимки, пени и штраф. Оспорить начсиление налогов Erich Krause не дали.