Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег
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Бывшего спонсора «Своей игры» компанию Erich Krause уличили в выводе денег в офшор, пишет принадлежащее Григория Березкину РБК.
Отмечается, что производитель канцелярии вывел почти 300 млн руб. на Кипр под видом оплаты рекламы в телешоу.
Налоговая проверка выявила, что 298,3 млн руб. были переведены головным офисом. При этом фактически рекламные услуги оказывали другие компании.
В итоге компании начислили 44,6 млн руб. недоимки, пени и штраф. Оспорить начсиление налогов Erich Krause не дали.