Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины. Об этом сообщает «Страна.Ua».

По его словам, он надеется на некие договоренности уже в сентябре 2019 года.

При этом он отметил, что разговор на эту тему должен состояться в декабре, но его не устраивают такие сроки.

«Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос», — подчеркнул Зеленский.

В конце 2019 года истечет контракт на поставку транзит газа из России через Украину.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к полному прекращению транзита российского газа.