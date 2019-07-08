Украина и ЕС подписали 5 соглашений на €127 млн

Украина и Евросоюз подписали пять финансовых соглашений. Об этом сообщает «Украинские новости».

Как отмечается, договоры были подписаны в ходе 21-го саммита «Украина — ЕС» между кабинетом министров и европейской комиссией.

Уточняется, что сумма финансирования по всем соглашениям составляет €127 млн.

Эти деньги, как подчеркивается, должны быть использованы для борьбы с коррупцией, а также пойти на поддержку гражданского общества, культуры, востока Украины и децентрализации.

Кроме того, ЕС выделил дополнительные средства на поддержку Донбасса и Приазовья.

Ранее сообщалось, что украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС.