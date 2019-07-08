Все российские туристы вернулись из Грузии

Ростуризм отчитался что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, передает ТАСС.

Всего 4183 человека планировали поехать отдыхать в Грузию после 8 июля.

Из них 1359 туристов уже аннулировали свои туры и получили компенсацию.

Оставшиеся россияне перебронировали свои туры на другие направления.

Ранее сообщалось, что 80% гостиничных броней были отменены российскими туристами в Грузии из-за временного запрета на прямое авиасообщение между двумя странами.