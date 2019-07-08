Все российские туристы вернулись из Грузии
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Ростуризм отчитался что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, передает ТАСС.
Всего 4183 человека планировали поехать отдыхать в Грузию после 8 июля.
Из них 1359 туристов уже аннулировали свои туры и получили компенсацию.
Оставшиеся россияне перебронировали свои туры на другие направления.
Ранее сообщалось, что 80% гостиничных броней были отменены российскими туристами в Грузии из-за временного запрета на прямое авиасообщение между двумя странами.