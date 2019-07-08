В Госдуме захотели запретить вино и воду из Грузии

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ведомство на заседании 8 июля рассмотрит вопрос о прекращении поставок на российскую территорию грузинских вина и воды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, также на повестке дня окажется вопрос о запрете на перечисление денежных средств в Грузию.

«Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды», — сказал Неверов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор может ввести запрет на ввоз вина из Грузии. Усиление контроля за качеством грузинского вина может привести к ограничению импорта.