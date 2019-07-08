В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков
Средняя зарплата грузчиков составляет 82 тысячи рублей за вычетом налогов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора по производству Андрей Никулин, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее вышедшую информацию о зарплатах грузчиков на уровне 200-211 тыс он назвал «непроверенной».
«За последний год у нас у грузчиков средней зарплаты не было как 45 тыс.и не было у нас и 200 тыс. На данный момент средняя зарплата — 82 тысяч — у того персонала, который занимается обработкой багажа: водители, операторы и комплектовщики, грузчики», — ответил на вопрос «Газеты.Ru» Никулин.
По его словам, в июне были единичные случаи с выплатами 200 тыс рублей — они касаются выплаты материальной помощи сотрудникам в соответствии с договором аэропорта и дочерних компаний. Кроме того, такие выплаты, в том числе относились к зарплатным бонусам.
Ранее СМИ сообщили, что грузчики в Шереметьево стали получать по 200 тыс. рублей.