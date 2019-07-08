Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

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Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что грузчики стали получать вместо 45 тыс. рублей 200-211 тыс. рублей. Операторы погрузчиков заработали 290 тыс. рублей.

По словам генерального директора аэропорта Михаила Василенко, это не помогло решить проблему с выдачей багажа.

Сейчас ведется дополнительный набор грузчиков в лице 400 сотрудников.

Для увеличения пропускной способности багажной системы было разработано семь технических мероприятий.

Ранее ряд руководителей обслуживающей организации «Шереметьево Хэндлинг» уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту.