Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что грузчики стали получать вместо 45 тыс. рублей 200-211 тыс. рублей. Операторы погрузчиков заработали 290 тыс. рублей.
По словам генерального директора аэропорта Михаила Василенко, это не помогло решить проблему с выдачей багажа.
Сейчас ведется дополнительный набор грузчиков в лице 400 сотрудников.
Для увеличения пропускной способности багажной системы было разработано семь технических мероприятий.
Ранее ряд руководителей обслуживающей организации «Шереметьево Хэндлинг» уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту.