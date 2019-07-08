Названы регионы с самыми высокими доходами

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В Ямало-Ненецкий автономном округе самые высокие доходы в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

По данным агентства, доходы в округе более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора.

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

При этом тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ.

Ранее сообщалось, что россияне назвали размер ежемесячного дохода для достойной жизни.