Названы регионы с самыми высокими доходами
В Ямало-Ненецкий автономном округе самые высокие доходы в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.
По данным агентства, доходы в округе более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора.
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
При этом тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ.
Ранее сообщалось, что россияне назвали размер ежемесячного дохода для достойной жизни.