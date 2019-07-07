Киев обвинили в покупке угля США вместо своего

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев в фейсбуке заявил, что правительство Украины покупает импортный уголь вместо того, чтобы вкладывать средства в украинские предприятия.

По его словам, украинские власти готовы «делать приятно» американским шахтерам и «плевать» на своих.

Он также добавил, что Украина закупает 10 млн тонн товарного угля за границей.

Мураев подчеркнул, что Киев не хочет вкладывать средства в украинские угольные предприятия.

Ранее в России вступил в силу запрет на поставки российского угля и нефтепродуктов на Украину.