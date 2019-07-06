Грузия испугалась торгового эмбарго России

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили заявил, что страна опасается торгового эмбарго со стороны России, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Грузия смогла установить интенсивные культурные и экономические связи и надеется, что не получит торгового эмбарго со стороны России.

«Мы сможем продолжить торговые отношения, в том числе в сфере вина. Важно, чтобы эти отношения были основаны на прагматичных связях, освобождены от эмоций и были экспертными», — заявил Давиташвили.

Он также призвал Россию отнестись к ситуации адекватно.