Глава Почта Банка назвал сдерживающие факторы Единой биометрической системы

Проект Единой биометрической системы сейчас строится на донорах и акцепторах, это неправильно, заявил президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

«Доноры – это те банки, которые собирают биометрические шаблоны в систему, а акцепторы – те, кто открывают по этой технологии счета и предоставляют услуги. Все банки хотят собирать шаблоны, но не все хотят открывать счет и предоставлять услуги по удаленной идентификации, ведь это требует инвестиций, перестройки менталитета и корректировок юридической части работы банка», – сказал он, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Единая биометрическая система — это цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации (по фото и голосу человека). Данные в нее заносят банки, которые передают их в единую систему.

Например, Почта Банк собирает биометрические шаблоны в ЕБС во всех флагманских отделениях (более 400 по стране), открывает счет и оказывает все виды услуг на базе удаленной идентификации – и в интернет-банке, и в мобильном приложении. Президент банка подчеркнул важность и необходимость такой системы для России: «Очевидно, что география и инфраструктура нашей большой страны требует таких удаленных решений. Ведь у нас есть населенные пункты, которые удалены друг от друга на сотни километров, и жители труднодоступных и малых поселков и деревень тоже хотят и имеют право получать базовые финансовые сервисы».

При этом развитие единого биометрического шаблона тормозится, уверен Руденко, — из-за того, что к нему не подключены все банки. «Вы построили скоростную железную дорогу в чистом поле, и вам говорят: здесь будет красивый город. Дорога работает, билеты продают 155 банков, пожалуйста ­– сдавайте свои биометрические данные, покупайте билет – и в путь. Но только куда вы приедете? В город, где всего 5 банков. Ведь только единицы из банков сейчас принимают этот самый биометрический шаблон», — привел он аналогию.

Второе необходимое условие для полноценной работы ЕБС, подчеркнул Дмитрий Руденко, – наполнение сервисами, без этого система полноценно работать не будет. «Важно, чтобы люди могли с помощью биометрического шаблона получать различные сервисы – как государственные, так и негосударственные. Сейчас люди не понимают, почему не могут получить из дома ту или иную услугу, если сдали биометрический шаблон. Если все ведомства признают единый биометрический шаблон в качестве официальной подписи, то с его помощью можно будет заключить любую сделку и получить абсолютно любую услугу», – добавил Дмитрий Руденко.