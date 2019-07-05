В Госдуме предлагают открыть пункты приема ягод у населения

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов предлагает открыть пункты приема ягод у селян, сообщает РИА «Новости»

По мнению депутата, дальше ягоды можно будет продавать в городах.

Он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой рассмотреть возможность реализации проекта.

Депутат пояснил, что многие селяне собирают ягоды, не всем удается продать их.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов.