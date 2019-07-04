В Минздраве объяснили, почему хотят купить Falcon
Французский самолет Falcon 7X больше всего подходит по техническим характеристикам для санитарной авиации, заявили в Минздраве. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что воздушное судно способно выполнять дальние перелеты и стоит дешевле, чем аналогичные модели.
Кроме того, при выборе самолета учитывались разные факторы, в том числе возможность проводить эвакуацию больных в индивидуальном порядке.
Ранее сообщалось, что Falcon 7X купят вместо SSJ 100 для нужд федерального медико-биологического агентства.