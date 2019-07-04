На Гибралдаре задержали танкер, незаконно поставляющий нефть в Сирию

Правительство Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию, передает РИА «Новости», со ссылкой на заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании задержали судно с неочищенной сырой нефтью рано утром 4 июля.

По словам Пикардо, они организовали операцию благодаря информации,дающей разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии.

Сообщается, что груз хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс. Танкер вез два млн баррелей сырой нефти.

Ранее был атакован танкер в Оманском заливе.