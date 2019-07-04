Минтруд отреагировал на ситуацию с запрещенными для женщин профессиями
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Минтруд отреагировал на сообщения СМИ о списке профессий, запрещенных для женщин, передает RT.
Отмечается, что сейчас идет проработка документа, в котором изложены запрещенные женщинам работы и должности.
В ведомстве добавили, что в прессу попал устаревшая версия приказа. Сейчас ведется доработка закона.
«В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин», — сообщили в Минтруде.
Для пересмотра документа учитывалось влияние работы на репродуктивное здоровье женщины и на здоровье будущего поколения.
Ранее сообщалось, что Минтруд намерен существенно сократить список запрещенных для женщин профессий.