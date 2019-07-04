Минтруд отреагировал на ситуацию с запрещенными для женщин профессиями

Минтруд отреагировал на сообщения СМИ о списке профессий, запрещенных для женщин, передает RT.

Отмечается, что сейчас идет проработка документа, в котором изложены запрещенные женщинам работы и должности.

В ведомстве добавили, что в прессу попал устаревшая версия приказа. Сейчас ведется доработка закона.

«В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин», — сообщили в Минтруде.

Для пересмотра документа учитывалось влияние работы на репродуктивное здоровье женщины и на здоровье будущего поколения.

Ранее сообщалось, что Минтруд намерен существенно сократить список запрещенных для женщин профессий.