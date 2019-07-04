Дерево убило ребенка на востоке Москвы

На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.

Несчастный случай произошел в Гольяновском проезде. Дерево упало по причине сильных порывов ветра.

По предварительной информации, в результате инцидента ребенок погиб. На момент происшествия рядом с мальчиком была мать. Вытащить ребенка из-под упавшего дерева помогли прохожие и очевидцы.

Ранее в МЧС проинформировали, что до вечера четверга в Москве ожидается сильный и порывистый ветер до 17 метров в секунду.