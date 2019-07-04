Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа. Об этом сообщают «Украинские новости».
Отмечается, что ведомстве «проигнорировали» вопросы, связанные с тем, кто и с кем проводил такие переговоры, если они состоялись, какие распоряжения давал глава государства по этому вопросу и участвовали ли в переговорах третьи лица.
«Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию», — заявили в администрации.
Уточняется, что запрос якобы не соответствует нормам закона «О доступе к публичной информации».
Ранее сообщалось, что в «Нафтогазе» захотели говорить с Россией из-за угрозы перебоев с транзитом.