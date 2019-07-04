В «Нафтогазе» захотели говорить с Россией из-за угрозы перебоев с транзитом

Топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что украинская сторона готова к честным переговорам с Москвой на предмет продления контрактов на поставку и транзит газа, передает РИА «Новости».

Он предположил, что переговоры будут возможны после парламентских выборов.

Фаворов призвал не превращать обсуждение стоящих на повестке вопросов в политический диалог.

Ранее стало известно, что Украина приготовилась к перебоям в транзите российского газа, так как контракты прекратят свое действие к концу 2019 года, а какой-либо договоренности о дальнейших действиях нет.