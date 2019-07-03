В России возьмут под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, а также лекарственных трав. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанного ведомством.
Согласно Минсельхозу, все это важный ресурс, обладающий высоким экспортным потенциалом.
В связи с этим правительство намеревается передать ему право контролировать их сбор.
По документу Минсельхоз может стать уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в области сбора и переработки дикоросов.
Уточняется, что для этого министерству не понадобится дополнительный бюджет и увеличение численности работников.
Ранее Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции.