В России возьмут под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, а также лекарственных трав. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанного ведомством.

Согласно Минсельхозу, все это важный ресурс, обладающий высоким экспортным потенциалом.

В связи с этим правительство намеревается передать ему право контролировать их сбор.

По документу Минсельхоз может стать уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в области сбора и переработки дикоросов.

Уточняется, что для этого министерству не понадобится дополнительный бюджет и увеличение численности работников.

Ранее Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции.