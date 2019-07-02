Новак допустил пересмотр соглашения ОПЕК+

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ в случае необходимости может пересмотреть условия своего соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сделка может быть изменена в сторону увеличения добычи нефти.

Он также добавил, что к этому может привести дефицит на рынке нефти.

Новак подчеркнул, что участники соглашения смогут оперативно собраться и принять решение.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти.