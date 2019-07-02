Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit

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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что выход Лондона из состава ЕС без сделки обойдется стране в 90 млрд фунтов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «жесткий» Brexit повлияет на будущие расходы и налоговые решения Британии.

Он также добавил, что выход Британии из ЕС без соглашения приведет к катастрофе.

Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к «жесткому» Brexit.