Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что выход Лондона из состава ЕС без сделки обойдется стране в 90 млрд фунтов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «жесткий» Brexit повлияет на будущие расходы и налоговые решения Британии.
Он также добавил, что выход Британии из ЕС без соглашения приведет к катастрофе.
Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к «жесткому» Brexit.