Новак оценил связь «грязной нефти» с выполнением сделки ОПЕК+

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Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что выполнение Россией сделки ОПЕК+ не связано с ситуацией на трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, загрязнение нефти в «Дружбе» является форс-мажорной ситуацией.

Он также добавил, что это было связано с криминальными действиями отдельных лиц.

Новак подчеркнул, что в настоящее время по «Дружбе» поступает «чистая» нефть.

Ранее сообщалось, что на фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы».