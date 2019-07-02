ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».
Про его словам, сделку продлили на девять месяцев.
«Девять месяцев уже согласовано. И хартия физически подписана 24 странами», — подчеркнул аль-Фалих.
До этого намерение о продлении сделки было поддержано на конференции стран ОПЕК.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК согласовали срок продления сделки по сокращению добычи нефти.