Названа новая сумма потерь экономики Грузии

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Отток российских туристов принесет Грузии убыток в $710 млн Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, в 2018 году из России приехали 1,4 миллионов туристов, которые принесли $710 млн, в 2019 Грузия ожидала 1,7 млн туристов и более $886 млн.

По прогнозам, количество туристов из России сократится на 1 миллион до конца года, тем самым принеся ущерб до $710 млн.

Глава ведомства отметила, что они пытаются минимизировать ущерб, пытаясь найти новые рынки, в том числе и на Западе.

Ранее сообщалось, что Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен.